PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * “L’AUTONOMIA CHE VOGLIAMO“: « APPUNTAMENTO CON IL MINISTRO BOCCIA E IL CANDIDATO SINDACO IANESELLI, IL 17/1 »

Domani, venerdì 17 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala della circoscrizione Oltrefersina (via Clarina 2/1 – Trento) è in programma un incontro pubblico intitolato “L’Autonomia che vogliamo. Europea, innovativa e solidale” che vedrà FRANCESCO BOCCIA, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e FRANCO IANESELLI, candidato sindaco di Trento, intervistati dalla giornalista del “Corriere del Trentino” Marika Damaggio.

*

Partito Democratico del Trentino