10.24 - martedì 13 settembre 2022

Causa voto alla Camera del Decreto Aiuti previsto per giovedì 15 settembre nel tardo pomeriggio, comunichiamo con dispiacere che il Segretario Enrico Letta, come altri leader politici, sospenderà la campagna elettorale per essere presente in Aula e di conseguenza non potrà essere presente a Trento per l’incontro precedentemente organizzato alla cantina di LaVis.

*

Partito Democratico del Trentino