PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * AMMINISTRATIVE: « IL PRESIDENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA STEFANO BONACCINI A TRENTO MERCOLEDì 16/9 (ORE 16.00 – TENSOSTRUTTURA VILLAZZANO) »

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, mercoledì 16 settembre alle ore 16.00 sarà a Trento presso la tensostruttura di Villazzano 3 in via Conci 12.

Bonaccini ha sconfitto la destra salviniana, quando ancora sembrava inarrestabile come scrive in: “La destra si può battere. Dall’Emilia Romagna all’Italia, idee per un paese migliore”.

In Trentino ci raggiungerà per dialogare con i candidati sindaco Franco Ianeselli e Francesco Valduga intervistati dal direttore de “L’Adige” Alberto Faustini e per sostenere e incoraggiare tutti i candidati delle liste PD.