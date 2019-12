PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE – LAVIS * ELEZIONI COMUNALI 2020: « CONFERMIAMO LA NOSTRA PRESENZA, FORTI DEI RISULTATI E DEL RADICAMENTO NELLA CITTADINANZA »

La Sezione di Lavis del P.A.T.T, a seguito della conferenza stampa tenuta dal nostro Sindaco Andrea Brugnara in data 02/12/2019, nella quale ha comunicato la sua volontà di non ricandidarsi a Sindaco per le prossime elezioni comunali del Maggio 2020, con il presente comunicato intende sin da subito ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto in questa legislatura. La capacità e l’autorevolezza dimostrata del Sindaco Brugnara, hanno permesso di guidare la macchina amministrativa in anni molto impegnativi.

Ci rassicura la volontà di proseguire il suo impegno politico all’interno della lista del P.A.T.T.

L’amministrazione da lui guidata ha saputo tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale, garantire stabilità di governo, e una politica concreta vicino alle persone favorendo sviluppo economico, coesione sociale e solidarietà.

Da oltre 15 anni il P.A.T.T esprime il Sindaco a Lavis, mettendo a disposizione le proprie forze migliori prima, con Graziano Pellegrini ora, con Andrea Brugnara e sente forte la responsabilità di questo ruolo nei confronti della comunità.

Le esperienze amministrative condotte da protagonisti, hanno fatto crescere nel P.A.T.T di Lavis una classe dirigente rinnovata e qualificata, che potrà garantire il proprio apporto positivo alle future amministrazioni mantenendo inalterato impegno e vicinanza alle vere esigenze della nostra comunità.

Il P.A.T.T di Lavis conferma la propria presenza alle elezioni amministrative di Maggio 2020, forte dei propri risultati e del radicamento nella cittadinanza , con donne e uomini che sapranno dare la disponibilità e la professionalità necessarie a garantire una legislatura stabile, coesa e capace di accompagnare Lavis nel suo cammino di sviluppo economico e sociale.

*

IL PRESIDENTE

Alberto Giovannini

IL SEGRETARIO

Alessandro Micheli