PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * COMUNALI TRENTO 2020: « LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI »
POSTAL MARISA
BORGOMEO MARIAFEDERICA
CESCHI MONICA
DANIELI YLENIA
DETASSIS GIORDANA
FRANCESCHINI ROBERTA
GISLIMBERTI SARAH
LONGO DANIELA
NAVE MARIA
NICOLUSSI ELISABETTA BETTY
PIFFER ANISIA
PIFFER DONATELLA
TORRESANI LORENA
PEDROTTI ALBERTO
BAZZANELLA ALESSANDRO
CASAGRANDE CORRADO
CHIACCHIO EMANUELE
CHIARANI CAPRONI FEDERICO
CONDINI DANIELE OSCAR
DELL’EVA LUCA
ECCEL PAOLO
FRUNER MAURO
HOLNEIDER PAOLO
JONEZ FEDERICO
LANER LUCA
MAISTRI DOMENICO
MALAJ SPARTAK
MARCOLLA ALBERTO
MICHELOTTI SERGIO
MOSNA ALESSANDRO
OSELE ALESSIO
PATTINI ALBERTO
PEDROLLI ANDREA
RIO PIERCANDIDO
RISATTI STEFANO
SPAGNA ENRICO
STANCHINA ROBERTO
SUSAT MICHELE
UEZ TIZIANO
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IL PARTITO È IN ATTESA DELLA CONFERMA DELL’ ULTIMA CANDIDATA * L’ordine dei nomi contenuti nella lista sopra è casuale, quellod definitivo e verrà deciso dalla sezione nelle prossime ore.
*LISTA CANDIDATI PATT ELEZIONI COMUNALI DI TRENTO 2020