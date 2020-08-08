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	PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * COMUNALI TRENTO 2020: « LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI »				






POSTAL MARISA


BORGOMEO MARIAFEDERICA


CESCHI MONICA


DANIELI YLENIA


DETASSIS GIORDANA


FRANCESCHINI ROBERTA


GISLIMBERTI SARAH


LONGO DANIELA


NAVE MARIA


NICOLUSSI ELISABETTA BETTY


PIFFER ANISIA


PIFFER DONATELLA


TORRESANI LORENA


PEDROTTI ALBERTO


BAZZANELLA ALESSANDRO


CASAGRANDE CORRADO


CHIACCHIO EMANUELE


CHIARANI CAPRONI FEDERICO


CONDINI DANIELE OSCAR


DELL’EVA LUCA


ECCEL PAOLO


FRUNER MAURO


HOLNEIDER PAOLO


JONEZ FEDERICO


LANER LUCA


MAISTRI DOMENICO


MALAJ SPARTAK


MARCOLLA ALBERTO


MICHELOTTI SERGIO


MOSNA ALESSANDRO


OSELE ALESSIO


PATTINI ALBERTO


PEDROLLI ANDREA


RIO PIERCANDIDO


RISATTI STEFANO


SPAGNA ENRICO


STANCHINA ROBERTO


SUSAT MICHELE


UEZ TIZIANO








 


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IL PARTITO È IN ATTESA  DELLA CONFERMA DELL’ ULTIMA CANDIDATA * L’ordine dei nomi contenuti nella lista sopra è casuale, quellod definitivo e verrà deciso dalla sezione nelle prossime ore.








 


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LISTA CANDIDATI PATT ELEZIONI COMUNALI DI TRENTO 2020