PARLAMENTO EUROPEO * PATRICK ZAKY: SASSOLI, « CHIEDO IL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STUDENTE EGIZIANO DI BOLOGNA DETENUTO AL CAIRO DA VENERDì SCORSO »

Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, chiede il rilascio immediato di Patrick Zaky

Dichiarazione sullo studente egiziano di Bologna detenuto al Cairo.

Oggi, durante la sua conferenza stampa sul Quadro Finanziario Pluriennale, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha chiesto l’immediata liberazione di Patrick Zaky, lo studente egiziano di Bologna detenuto al Cairo da venerdì scorso.

“Sento il dovere di porre alla vostra attenzione la vicenda di Patrick Zaky, studente egiziano che seguiva un Master all’Università di Bologna, arrestato all’aereoporto del Cairo la mattina di Venerdì.

“Secondo Amnesty International il ragazzo è stato interrogato, picchiato e torturato per 17 ore e si trova ancora in stato di fermo. Voglio ricordare alle autorità egiziane che la UE condiziona i suoi rapporti con i paesi terzi al rispetto dei diritti umani e civili, come ribadito da molte risoluzioni approvate dal Parlamento. Chiedo, quindi, che Patrick Zacky venga immediatamente rilasciato e restituito all’affetto dei suoi cari ed ai suoi studi.

“Ne ho parlato oggi con l’Alto Rappresentante Joseph Borrel che mi ha assicurato che solleverà la questione al prossimo Consiglio Affari Esteri.”