PARLAMENTO EUROPEO * CANDIDATURE: « QUATTRO I NOMI ALLA PRESIDENZA, ROBERTA METSOLA – ALICE KUHNKE – KOSMA ZŁOTOWSKI- SIRA REGO »

20:34 - 17/01/2022

Quattro candidati alla Presidenza del Parlamento europeo. Roberta Metsola, Alice Kuhnke, Kosma Złotowski e Sira Rego sono in corsa per il posto di Presidente del Parlamento per la seconda metà del mandato 2019-2024.

Il vicepresidente del Parlamento, Pedro Silva Pereira (S&D, PT), ha annunciato i quattro nomi lunedì sera in Plenaria, dopo la chiusura del primo turno di voto.

Roberta Metsola (PPE, MT), Alice Kuhnke (Verdi/ALE, SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) e Sira Rego (La Sinistra, ES) faranno una breve presentazione martedì mattina alle 9.00, immediatamente prima del primo turno di voto, che si svolgerà tra le 9.30 e le 10.15, con il risultato annunciato alle 11.00.

Le candidature possono essere presentate da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiungono la cosiddetta soglia bassa, cioè 1/20 dei deputati (o 36 dei 705 deputati quando tutti i seggi sono assegnati). Inoltre, i candidati possono essere proposti o ritirati prima di ogni turno di voto.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio segreto, ossia il 50% più uno. A causa della pandemia, i deputati voteranno da remoto. Se nessuno viene eletto entro il terzo turno, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procedono a una quarta e ultima votazione. Al termine della quarta votazione, sarà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di eventuali secondo, terzo e quarto turno, i risultati saranno annunciati in Plenaria rispettivamente alle 13.00, alle 16.30 e alle 18.30.

Il Presidente neoeletto può pronunciare un discorso di apertura prima di presiedere l’elezione dei restanti membri dell’Ufficio di presidenza del Parlamento (martedì e mercoledì).

Contesto

Il Presidente dispone di una serie di poteri esecutivi e rappresentativi stabiliti dall’articolo 22 del Regolamento del Parlamento europeo. Oltre alle funzioni espressamente indicate, l’autorità del Presidente si estende a “tutti i poteri necessari per presiedere ai lavori del Parlamento e per assicurarne il corretto svolgimento”. Il processo di elezione del Presidente del PE è stabilito negli articoli da 14 a 16 del regolamento del Parlamento.