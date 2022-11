PARLAMENTO EUROPEO * APPROVATO BILANCIO UE 2023: « PRIORITÀ AD UCRAINA, ENERGIA E PANDEMIA (492 SÌ – 66 NO – 46 ASTENSIONI) »

14.26 - mercoledì 23 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvato il bilancio UE 2023: priorità a Ucraina, energia e pandemia. Bilancio UE per il 2023 firmato dalla Presidente Metsola.

Aggiunti oltre 1 miliardo di euro alla proposta della Commissione per aiuti umanitari, Erasmus+, infrastrutture. Bilancio fisato a 186,6 miliardi di euro in impegni, pagamenti a 168,7 miliardi

I deputati hanno ottenuto un aumento del bilancio UE per il 2023 per affrontare in modo più efficace le conseguenze della guerra in Ucraina e il processo di ripresa dalla pandemia.

Nell’accordo raggiunto con i Paesi UE lunedì 14 novembre, il Parlamento ha ottenuto 1,05 miliardi di euro addizionali rispetto al progetto di bilancio iniziale della Commissione per finanziare le sue priorità. I deputati hanno aumentato i fondi destinati ai programmi e le politiche UE fondamentali per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina e della crisi energetica, oltre a contribuire alla ripresa post-pandemia e all’intensificazione degli sforzi per la transizione verde e digitale dell’Europa, in linea con le priorità stabilite dal PE nelle sue linee guida per il 2023.

Il bilancio 2023 è stato adottato con 492 voti favorevoli, 66 contrari e 46 astensioni.

Impatto della guerra in Ucraina

I deputati hanno ulteriormente finanziato i seguenti programmi:

– Erasmus+ con 120 milioni di euro per sostenere gli studenti e gli insegnanti ucraini;

– gli aiuti umanitari, con un aumento di 250 milioni di euro;

– il Fondo asilo, migrazione e integrazione, con un aumento di 36.5 milioni di euro;

– lo Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti, con 10 milioni di euro;

– lo “strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (NDICI – Global Europe) per i paesi meridionali e orientali confinanti con l’UE, con 280 milioni di euro, e la mobilità militare con 58,8 milioni di euro.

Energia e clima

I deputati sono riusciti ad aumentare i finanziamenti per rafforzare l’indipendenza energetica dell’UE e sostenere cittadini e PMI nell’affrontare il costo elevato delle bollette energetiche, sostenendo al contempo la transizione verde e la biodiversità.

Tra i programmi oggetto dell’importo figurano:

– il programma di ricerca Orizzonte Europa (10 milioni di euro in più);

– il Meccanismo per collegare l’Europa, che finanzia la costruzione di reti transeuropee di trasporto e di energia sostenibili e di alta qualità (103.5 milioni di euro in più);

– il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima (30 milioni di euro in più).

Le lezioni della pandemia: salute, maggiore prontezza, cultura e valori

I deputati hanno ripristinato i 200 milioni di euro tagliati dal Consiglio al programma EU4Health e ottenuto ulteriori 7,5 milioni di euro, poiché la pandemia COVID-19 non è ancora terminata ed è necessario sostenere i sistemi sanitari nazionali.

Tra le altre priorità figurano:

– il Meccanismo di protezione civile dell’UE (UCPM, 41,4 milioni di euro in più);

– il programma Europa creativa (7,5 milioni di euro in più);

– il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (3 milioni di euro in più) e la Procura europea (EPPO).

Citazioni

Il Presidente della commissione parlamentare bilanci (BUDG) Johan Van Overtveldt (ECR, BE) ha dichiarato: “Oltre alla spesa necessaria e naturalmente urgente per le conseguenze della guerra in Ucraina, con il bilancio 2023 stiamo investendo anche nei settori in cui l’UE può davvero fare la differenza. Guardando oltre il nostro successo negoziale, vorrei anche vedere un bilancio più orientato e meno frammentato, che mostri la nostra ambizione di rendere l’Europa leader nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione.”

Il relatore generale per il bilancio UE 2023 (sezione III – Commissione) Nicolae Ştefănuță (RENEW, RO) ha dichiarato: “In questo momento, da qualche parte in Europa una madre usa il forno per cucinare per i suoi figli solo una volta alla settimana per non consumare gas e uno studente di Sibiu rinuncia a studiare in Francia a causa dell’inflazione. Per aiutare i nostri cittadini, in questi negoziati abbiamo lottato per un bilancio più solido e ottenuto un miliardo di euro in più rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò significa più fondi per affrontare la crisi energetica, le conseguenze della guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, la salute pubblica e il rafforzamento dei diritti e dei valori europei”.

Il relatore per le altre sezioni Niclas Herbst (PPE, DE) ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto poiché siamo stati in grado di stabilire un chiaro focus sulla cibersicurezza delle istituzioni UE e di ottenere investimenti reali, con un chiaro impegno a lavorare insieme con forza in questo settore in futuro. Questi negoziati dimostrano che dobbiamo essere in grado di vedere le sfide future riflesse nelle priorità di bilancio.”

Contesto

Data la necessità di gestire il lavoro e le azioni intraprese nell’arco di diversi anni, il bilancio UE distingue tra stanziamenti d’impegno (il costo di tutti gli obblighi giuridici contratti durante l’anno fiscale che possono avere conseguenze negli anni successivi) e stanziamenti di pagamento (fondi effettivamente versati durante l’anno fiscale, per eventualmente soddisfare impegni presi negli anni precedenti).

Circa il 94% del bilancio UE è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori ed imprese.