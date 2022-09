PARLAMENTARI LEGA TRENTINO * ELEZIONI: « LE MINACCE AL PRESIDENTE FUGATTI SONO PREOCCUPANTI, PER LA TENUTA DEMOCRATICA »

12.16 - mercoledì 07 settembre 2022

PARLAMENTARI LEGA TRENTINO: MINACCE FUGATTI PREOCCUPANTI PER LA TENUTA DEMOCRATICA

Un fatto grave e inquietante le minacce di morte ricevute dal Presidente Maurizio Fugatti, cui va la solidarietà e la vicinanza nostra personale e della Lega. Fatti come questi – e questo è il nostro augurio – devono essere condannati prontamente da tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni del 25 settembre al fine di salvaguardare i valori democratici presenti nel nostro territorio e che possono essere messi in crisi da soggetti che ricordano loschi individui appartenuti ad altre epoche che speriamo restino solo un lontano ricordo.

Questo quanto dichiarato in una nota dai parlamentari della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto e Elena Testor.