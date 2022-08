PARCO GUERRIERI GONZAGA – VILLA LAGARINA (TN) * “GALASSIA MART”: SINDACO GIORDANI, « IL PRIMO ARTEFICE È VITTORIO SGARBI, DA TEMPO HA UN LEGAME CON IL NOSTRO PAESE »

16.04 - venerdì 12 agosto 2022

Nel segno di Michelangelo Villa Lagarina assume un ruolo di primo piano nella “Galassia Mart”. Non ne ha fatto mistero Vittorio Sgarbi quando, nel presentare le due nuove realtà della “galassia” d’arte, ha parlato di “Mart-Libera” (il palazzo che oltre alla sezione staccata del Museo Diocesano Tridentino ospita opere e progetti di uno dei grandi protagonisti della cultura architettonica italiana del Novecento) e ha elogiato il Parco Guerrieri Gonzaga ideale cornice per ospitare esposizioni di opere, come le sculture di Simone Turra presenti fino al 30 ottobre.

“Michelangelo lo ritroviamo al Mart nei suoi disegni che dialogano con l’opera dello scultore contemporaneo Giulio Vangi e nella mostra al Mag di Riva del Garda con i disegni realizzati dal maestro per la Cappella Sistina – ha spiegato il presidente dei due musei – In questo tour michelangiolesco, che potrebbe continuare fino al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, la tappa di Villa Lagarina è fondamentale perché Buonarroti lo ritroviamo sia ne “Il bacio” tra Dante e Beatrice di Roberto Ferri a Palazzo Libera che nelle sculture dell’artista trentino al Parco Guerrieri Gonzaga. Il Mart non è dunque solo a Rovereto ma continua qui, a Villa, dove potremo organizzare tre-quattro mostre con le nostre opere attualmente nei depositi”.

“La collaborazione con il Mart è un’operazione importantissima per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico – hanno sottolineato la sindaco di Villa Lagarina Julka Giordani e l’assessore alle attività culturali Marta Manica – Il primo artefice è Vittorio Sgarbi che ci ha creduto con convinzione fin da subito e che da tempo ha un forte legame con il nostro caro paese.

Villa merita tanto: abbiamo edifici di grande valenza quali il Museo Diocesano e Palazzo Libera, Filatoio di Piazzo, la chiesa barocca di Santa Maria Assunta, il maestoso Parco nel cuore del paese…” “Vittorio è un amico, una figura che onora l’Italia – ha sottolineato il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga – Collaborare con lui è una cosa importante perché nasce un progetto bellissimo che ci vede coinvolti e protagonisti con il Mart e il Comune per la promozione del nostro territorio al quale, come famiglia, ci teniamo moltissimo”.

All’ombra del noce americano o sotto le enormi fronde del platano centenario, passeggiando lungo il dedalo di ordinati vialetti immersi nel verde luccicante del tappeto erboso o abbagliati dal colore di ortensie e rose, si disvelano qua e là le opere di Turra, artista del Primiero. Statue di grandi dimensioni in marmo o in bronzo, elementi singoli o composizioni di più soggetti, volti che dal basso alzano lo sguardo all’infinito per ammirare la maestosità degli alberi delle specie più rare e figure sospese nel vuoto rappresentano un valore aggiunto a quanto la natura così generosa sa offrire.

Per tutta la durata della mostra il Mart e il Parco hanno stabilito di offrire ai rispettivi visitatori, in condizioni di reciprocità, la tariffa agevolata di ingresso a chi visiterà entrambi i siti. Al Parco, inoltre, sono in programma molti appuntamenti con le visite guidate di esperti botanici del Museo Civico di Rovereto e i laboratori tematici per ragazzi e adulti.

Per conoscere il Parco Guerrieri Gonzaga e tutte le iniziative programmate si può visitare il sito www.parcoguerrierigonzaga.it oppure contattare via mail info@parcogg.it o al telefono allo 0464.351176.