PARCO ADAMELLO BRENTA * MEZZI IN VENDITA: « APERTO UN BANDO PER QUATTRO AUTOMEZZI USATI »

Il Parco Naturale Adamello Brenta ha aperto un bando per la vendita di quattro automezzi usati, di sua proprietà. La vendita avverrà attraverso il sistema a base d’asta pubblica con il miglior prezzo offerto, da esprimersi in aumento. Possono partecipare all’asta esclusivamente le persone fisiche e le persone giuridiche, quali le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi. Le offerte dovranno pervenire al Parco entro le ore 12.00 di mercoledì 18 settembre 2019.

I mezzi in vendita, tutti di colore bianco, sono i seguenti:

– una Toyota Prius HW2, 5 posti, cambio automatico, ibrida con motore termico ed elettrico, di potenza massima rispettivamente 57 kW e 50 kW, euro 5, immatricolata nel 2009, 188.508 chilometri percorsi;

– un furgone autocarro Fiat Ducato Iveco per trasporto cose, 3 posti, a gasolio, euro 3, immatricolato nel 1998, 123.305 chilometri;

– una Suzuki Jimny, 4 posti, a benzina, euro 5, immatricolata nel 2008, 140.999 chilometri;

– un fuoristrada Defender Land Rover LD B5, 6 posti a sedere, a gasolio, euro 3, immatricolato nel 2004, 117.977 chilometri.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato a corpo, tenendo conto dello stato complessivo del veicolo e dei dati raccolti presso operatori del mercato. Per la Toyota Prius la base è € 5.000, per il Fiat Ducato € 1.500, per la Suzuki Jimny € 1.200, per il Defender Land Rover € 7.500. Non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, la vendita non è soggetta ad IVA.

Le buste segrete saranno aperte alle ore 15.00 di mercoledì 18 settembre presso la sede del Parco a Strembo e l’aggiudicazione sarà assegnata alla migliore offerta.

Gli interessati possono effettuare un sopralluogo e prendere visione dei veicoli, alla presenza di un incaricato dell’Ente, previo appuntamento da concordare, telefonando ai numeri 0465-806666 oppure 0465-806636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il Bando, la domanda, le indicazioni per poter partecipare all’asta e le condizioni di esclusione sono pubblicate in evidenza sul sito web del Parco www.pnab.it.