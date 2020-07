PARCO ADAMELLO BRENTA E APT CAMPIGLIO (TN) * “ GREEN DAY “: « CAUSA MALTEMPO SARà CANCELLATO IN VAL GENOVA L’APPUNTAMENTO DEL 15 LUGLIO »

Causa annunciato maltempo, il primo appuntamento con le giornate “Green day”, previsto domani in Val Genova, è stato cancellato. Viene così posticipato a mercoledì 22 luglio in Vallesinella il debutto della nuova iniziativa “zero traffico” ideata e promossa dal Parco Naturale Adamello Brenta insieme all’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena.

Il programma prevede, nelle giornate stabilite (a Vallesinella mercoledì 22 luglio, mercoledì 5 e 19 agosto; in Val Genova mercoledì 29 luglio e 12 agosto), che le due valli gioiello ambientale del Parco siano vissute con una “vivibilità aumentata”, completamente libere dai mezzi a motore e percorribili, dalle 10 alle 16, solamente a piedi e in bicicletta partecipando, inoltre, a un originale calendario di attività di scoperta dell’ambiente. Sempre domani, slitta in avanti anche il concomitante debutto di “Sorprendenti Apparizioni”, i sei appuntamenti teatrali tra cultura e natura, due in Val Genova, due a Vallesinella e due in Val di Tovel, in programma fino al 3 agosto. L’evento sarà recuperato in data che sarà comunicata successivamente.