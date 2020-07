PAOLI (LEGA TRENTINO) * VIABILITà: « DESTINATI 4 MLN PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’ALLARGAMENTO DELLA SS 421 TRA I LAGHI DI MOLVENO E TENNO »

Nel nuovo DPS in materia di infrastrutture e trasporti approvato dalla Giunta Provinciale hanno trovato spazio due ulteriori finanziamenti a favore la SS 421. Nel dettaglio, un primo intervento, per complessivi 1,5 milioni di euro, prevede la sistemazione e vari allargamenti del tratto in adiacenza al lago di Molveno per un costo di 1,5 milioni che si sommano ai 500,000 euro già previsti.

Il secondo intervento riguarda invece la mitigazione del rischio da crolli tra San Lorenzo in Banale e Molveno, a cui sono dedicati 2,1 milioni, portando le risorse totali destinate alla SS 421 a oltre i 4 milioni.

A tal proposito il Consigliere provinciale Paoli ha commentato: “Accolgo con soddisfazione il recepimento da parte della Giunta provinciale delle tante richieste pervenute dal territorio per un intervento risolutivo su questi tratti della SS 421. In questa direzione avevo presentato ben due proposte di Ordine del giorno, sia alla legge di assestamento di Bilancio 2019 che alla legge di Bilancio 2020, che vedono ora la loro messa in atto. Assicurate le risorse, ora si potrà procedere coi lavori sulla “strada dei Laghi di Molveno e Tenno” che potranno garantire il potenziamento e la messa in sicurezza di questa arteria stradale fondamentale per il turismo e per i pendolari”

Questo è quanto dichiarato dal Consigliere provinciale e regionale Denis Paoli.