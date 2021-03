PAOLI (LEGA TRENTINO) * NATIVI DIGITALI: « DEPOSITATA UNA MOZIONE PER STRUTTURARE UN PROGETTO SULL’USO DEI SOCIAL NETWORK NELLE SCUOLE »

“Supportato dalla firma dei colleghi consiglieri del Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino, è stata depositata in Consiglio provinciale una proposta di mozione, di cui sono primo firmatario, che si propone un obiettivo di rilievo: quello di impegnare la Giunta provinciale ad organizzare, in concerto con gli istituti scolastici che interessano la fascia di ragazzi 6-14 anni, un progetto strutturato su due livelli: il primo che interessa una formazione puntuale per i docenti e una sensibilizzazione per le scuole, il secondo che interagisca con i ragazzi tramite corsi specifici all’uso dei social network .

Sempre più spesso, infatti, nelle vicende di cronaca apprendiamo risvolti terrificanti che rendono fondamentale affrontare le questioni dell’educazione ai nuovi strumenti di comunicazione che internet ci mette a disposizione. Le numerose notizie, che compaiono anche sui quotidiani locali, ci fanno comprendere come l’utilizzo delle nuove tecnologie sia spesso, anche per i nativi digitali, un percorso denso di ostacoli e potenziali pericoli. Gli adulti, che dovrebbero essere dei punti di riferimento nella formazione delle giovani generazioni, alle volte sottovalutano i percorsi cognitivi dei minori nella scoperta e nell’utilizzo degli strumenti del web. Altre volte sono impreparati di fronte ad un universo, quello dei social network in particolare, in costante mutamento ed aggiornamento.

Ecco che allora la mozione presentata, più che su un tema meramente organizzativo, risulta essere di fatto centrata su una priorità umana, educativa e sociale, che è condivisa da parecchie famiglie trentine e sulla quale ritengo che l’Assessore competente Mirko Bisesti abbia focalizzato l’attenzione fin da inizio legislatura e saprà farsi interprete con le corrette proposte”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Denis Paoli