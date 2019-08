PAOLI (LEGA) * SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: « MOLTO POSITIVO LO STANZIAMENTO PER IL 2019 DI ULTERIORI RISORSE PER 1 MILIONE di euro »

Oggi in aula è stato approvato lo stanziamento nella legge di bilancio di 1 milione di risorse aggiuntive a favore del settore agricolo e di quello agroalimentare. Il consigliere provinciale Denis Paoli ha così commentato:

“Accolgo con soddisfazione ed entusiasmo lo stanziamento di ulteriori fondi per 1 milione di euro, a valere sull’anno 2019, a favore dei settori di agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

L’aver accolto questa richiesta, approvata con voto favorevole dall’intero Consiglio provinciale, denota la grande sensibilità della Giunta in merito alle politiche di sviluppo del settore agricolo e del comparto agroalimentare, due perni cardine dell’economia trentina.

Sono infatti numerosi i territori della nostra provincia a originare prodotti agricoli che rappresentano vere e proprie eccellenze, sia a livello nazionale che internazionale. Si pensi ad esempio alla Piana Rotaliana e alla Val di Non, luoghi in cui nascono eccellenze dell’agricoltura trentina come la mela e il Teroldego.

Con l’approvazione di questo provvedimento si dimostra ancora una volta la particolare attenzione che queste terre godono nell’ottica di tutela e sviluppo delle loro eccellenze”.

Questo è quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Denis Paoli.