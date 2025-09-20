PALAZZO TRENTINI * SINDACI EMERITI DELL’ARCO ALPINO: SOINI, «VOI SENTINELLE DEL TERRITORIO, RIFERIMENTO ISTITUZIONALE PIÙ VICINO AI CITTADINI»

19.17 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Palazzo Trentini ha ospitato oggi il V Meeting delle Associazioni dei sindaci emeriti dell’Arco alpino, presenti delegazioni da tutta la regione ma anche da Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Momento importante dunque per questa organizzazione che intende valorizzare al meglio il patrimonio di esperienza e impegno civile rappresentato da chi ha svolto mandati da primo cittadino a livello comunale.

Oltre a ospitare il convegno, promosso dall’associazione presieduta dal cavalier Armando Benedetti, il presidente dell’assemblea legislativa provinciale ha accompagnato anche gli ospiti in visita alla mostra temporanea “Alcide De Gasperi. Album trentino”. Soini è poi intervenuto in apertura di lavori, che sono stati incentrati su un tema decisamente d’attualità politica: “Limite dei mandati politico/amministrativi- uniformità delle regole e contraddizioni”.

“Voi siete le sentinelle del territorio – ha così salutato i convegnisti – e siete il riferimento istituzionale più vicino ai cittadini. Occorre essere tra la gente, come fanno ogni giorno i sindaci, perché solo così si agisce concretamente per evitare l’astensionismo e la lontananza dalla politica e dalle istituzioni”.

Il presidente ha ripercorso le vicende che hanno portato alla recente legge regionale sul numero di mandati dei sindaci. “Ritengo – ha affermato, contribuendo al confronto sul tema di giornata – che si dovrebbe rivedere ancora questa normativa, perché il limite va ponderato rispetto ad altri fondamentali diritti (quello di potersi candidare, ad esempio) o alle condizioni di libertà dei cittadini (che vengono privati di una scelta a priori). Probabilmente, un limite è importante metterlo, nessuno è indispensabile per sempre, a qualsiasi livello; attenzione, però, a limiti stringenti che uniformano eccessivamente”.

Salutando, il presidente Soini ha voluto apprezzare il programma del meeting, che prevede anche un’immersione in istituzioni culturali fondamentali del Trentino e in realtà economiche importanti come alcune cantine di eccellenza.