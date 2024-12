PALAZZO TRENTINI * NATALE: «SI SONO ACCESE NEL POMERIGGIO LE LUCI DEL PRESEPE E DELL’ALBERO NATALIZIO, GIUNTI ENTRAMBI DA SCURELLE»

20.20 - venerdì 6 dicembre 2024

A Palazzo Trentini si sono accese nel pomeriggio le luci del presepe e dell’albero natalizio, giunti entrambi da Scurelle. Il presidente Claudio Soini poco fa è stato ben lieto di aprirli ufficialmente ai visitatori e accanto a lui sono arrivati molti cittadini e molte autorità: la sindaca Lorenza Ropelato, il presidente della Comunità Enrico Galvan, i consiglieri provinciali Michele Malfer, Stefania Segnana, Francesco Valduga e Claudio Cia, il comandante dei vigili del fuoco di Scurelle Roberto Spagolla (con i suoi uomini). Ad allietare il momento, diversi brani perfettamente seguiti dal coro Lagorai, guidato dal maestro Fulvio Ropelato.

Fino al 12 gennaio l’atrio della sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ospiterà dunque un allestimento della Natività, che riproduce in scala 1:5 gli elementi architettonici del presepio che nel 2019, anche con i suoi personaggi a grandezza naturale, fu allestito in piazza San Pietro del Vaticano e visitato da Papa Francesco. Nell’atrio di palazzo Trentini oltre al presepe è ora in mostra una serie di pannelli che illustra la storia del presepe di cui va orgogliosa Scurelle e che nel paese della Valsugana sarà inaugurato proprio domenica prossima alle 17.

Altro elemento a palazzo Trentini: un abete con decorazioni artigianali fatte a mano dagli abitanti di Scurelle. L’idea del grande allestimento di Scurelle appartiene a Ivo Tomaselli, guida del “Comitato Amici del Presepe”, che oggi pomeriggio ha potuto illustrare commosso l’intera avventura alla folla partecipe all’apertura alla popolazione della proposta natalizia in via Manci 27.

*

Info

Il presepe e l’albero di Natale di Scurelle

Quando: fino al 12 gennaio 2025

Dove: Palazzo Trentini, via Manci 27, Trento

Orari: dalle 10 alle 19 tutti i giorni – esclusi 25-26-31 dicembre, 1 e 6 gennaio 2025