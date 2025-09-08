PALAZZO CHIGI * REPLICA A SEN. BORGHI: MELONI, «DUE MIE GIORNATE DI ASSENZA PUBBLICA? ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO HO IL DIRITTO DI SVOLGERE IL RUOLO DI MADRE»

15.54 - lunedì 8 settembre 2025

Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre.

Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito.