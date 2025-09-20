PALAZZO CHIGI * RATING FITCH: MELONI, «L’ITALIA OTTIENE UNA PROMOZIONE, CONFERMA CHE IL PERCORSO DEL NOSTRO GOVERNO È GIUSTO»

08.02 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti.

È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti.

Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie.