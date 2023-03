PALAZZO CHIGI * GIUBILEO 2025: « IN “PIAZZA PIA” CONFERMATO IL CANTIERE ENTRO IL PROSSIMO GIUGNO, IN “PIAZZA BASILICA S. GIOVANNI” ENTRO OTTOBRE »

21.46 - martedì 14 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la quarta riunione della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’incontro si è aperto con l’illustrazione da parte del Sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario del Governo al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure di affidamento e del cronoprogramma dei progetti, alla luce anche delle norme di semplificazione recentemente introdotte.

In particolare, per quanto riguarda piazza Pia è stata confermata la previsione di apertura del cantiere entro il prossimo giugno, mentre l’avvio di quello della piazza della Basilica di San Giovanni è previsto entro ottobre. Relativamente a piazza dei Cinquecento, il progetto è di unificare i due interventi previsti, dividendoli in due lotti funzionali, tenendo conto dell’insistenza nell’aree del cantiere della tranvia e delle fermate di autobus e taxi. In merito a piazza Risorgimento è stata avviata la progettazione delle opere previste. Per quanto concerne il finanziamento delle opere e in particolare il recupero del sito “Le Vele”, a Tor Vergata, è stata raggiunta l’intesa con l’Agenzia del Demanio sulla ripartizione delle risorse, alla luce anche della previsione introdotta dal decreto PNRR.

Allo stesso tempo, procede la stesura del secondo Dpcm che dovrebbe vedere la luce in tempi brevi. I lavori della riunione, ai quali erano presenti tra gli altri anche il Ministro del Turismo Daniela Santanché e il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede mons. Rino Fisichella, si sono conclusi rinviando al successivo incontro, che si terrà il 4 aprile prossimo. La Cabina di Coordinamento è composta da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri del Turismo, dell’Economia e delle finanze e degli Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Prefettura di Roma, Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), Agenzia del Demanio, Dipartimento della protezione civile, ANAS Spa, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Società Giubileo 2025, Ferrovie dello Stato, Invitalia, Consip, Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede.