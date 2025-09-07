PALAZZO CHIGI * CANONIZZAZIONE FRASSATI ED ACUTIS: MANTOVANO, “FORZA DELLA FEDE IN CRISTO E CARITÀ OPEROSA ESISTONO ANCHE AI NOSTRI GIORNI”

12.59 - domenica 7 settembre 2025

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in rappresentanza ufficiale del Presidente Meloni e del Governo italiano, ha partecipato questa mattina in Piazza San Pietro alla cerimonia di canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis presieduta da Papa Leone XIV.

“Si racconta spesso di una gioventù smarrita e incapace di guardare e far guardare al futuro con speranza. Nella canonizzazione di Frassati e Acutis c’è la smentita viva e concreta di questo luogo comune.

La forza della fede in Cristo e la carità operosa, semplice e umile, esistono anche ai nostri giorni e, attraverso i due nuovi Santi, insegnano a tutti qual è la ricchezza anche civile della nostra fede.

A nome del Governo, ribadisco il ringraziamento per tutti i servitori dello Stato che a ogni livello hanno garantito il sereno svolgimento degli eventi e la sicurezza dei pellegrini arrivati a Roma da ogni parte del mondo per festeggiare questa giornata in Vaticano”, ha dichiarato a margine della celebrazione il Sottosegretario Mantovano.