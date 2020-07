PACCHER (LEGA TRENTINO) * VALSUGANA: “ SODDISFATTO CHE OSS EMER RICONOSCA L’ATTENZIONE DELLA GIUNTA FUGATTI NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO “

Lo spostamento della SS47 nel tratto che corre sotto il colle di Tenna dimostra, ancora una volta, la particolare attenzione da parte della Giunta Fugatti nel confronto della viabilità della Valsugana. A fronte delle tante parole pronunciate dal primo cittadino di Pergine Valsugana e dai suoi amici delle precedenti amministrazioni provinciali targate centrosinistra, oggi in Trentino vi è un’amministrazione provinciale che si è presa carico di risolvere problemi dimenticati per anni da tutti se non dalla Lega.

Come ha affermato lo stesso Sindaco di Pergine, negli ultimi quindici anni il Comune è stato inascoltato,ma tutto è cambiato con l’amministrazione Fugatti che ha puntato sul migliorare la viabilità della valle. Questo vuol essere un bel complimento dato che conosciamo come Oss Emer non lesini nel criticare la Giunta Fugatti appena ne ha occasione.

Non possiamo, inoltre, far a meno di ricordare la volontà della Giunta Fugatti di procedere con le opere pubbliche come per esempio la nuova retta di Ospedaletto e altre numerose opere che riguardano la SS47. A Barco di Levico nella giornata di ieri ho – per esempio – inaugurato il nuovo svincolo fortemente voluto dalla Giunta e sospirato dalla popolazione da anni.

Oltre a ciò la Giunta Fugatti punta al completamento della Valdastico con risvolti positivi per il territorio della Valsugana.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher.