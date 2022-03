PACCHER (LEGA) * REPLICA A ZENI (PD): “ PROTEZIONE CIVILE TRENTINA, PER IL CONCERTO DI VASCO UTILIZZATE SOLO ALCUNE PERSONE PER ALLESTIRE I 27 ETTARI DELL’AREA “

20.57 - martedì 15 marzo 2022

Sorprende leggere un simile tasso di faciloneria da parte di un consigliere che, come Luca Zeni, e’ pure stato amministratore in Provincia. Di più: l’esponente della sinistra trentina vuole insinuare che per organizzare un grande evento in sicurezza tra due mesi non si riesca oggi, come del resto è stato già fatto, a mettere in campo l’organizzazione e la professionalità della nostra Protezione Civile per dare risposte, assistenza e sollievo a chi fugge dall’Ukraina in guerra. Come se il bilancio e l’organizzazione complessa della Provincia non consentisse di concentrarsi su più temi, ancorché molto differenti.

Tra il resto la nostra Protezione civile è composta da 200 effettivi e 6000 volontari e, ad oggi, l’Ue non ha chiesto agli Stati (e dunque nemmeno l’Italia a noi) un intervento sui campi profughi. Per il concerto di Vasco – osserva Paccher – la Protezione civile e’ stata utilizzata per allestire i 27 ettari dell’area, livellandola per preparare i sottoservizi in piano, dove fare l’Arena: un impegno che ha visto l’utilizzo di alcune persone, non di più.

Davvero una boutade all’insegna del populismo più becero dunque quella di Zeni che arriva da un maestrino dalla penna rossa che era solito fare grancassa accusando proprio la Lega di cavalcare questo genere di sentimento.

*

Roberto Paccher

Consigliere provinciale lega salvini Trentino