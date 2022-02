PACCHER (LEGA) REPLICA A ROSSI (AZIONE) * PNRR: « GRAZIE ALLA GIUNTA FUGATTI TROVATE RISORSE PER L’INTERRAMENTO DELLA FERROVIA A TRENTO, INGENEROSO ATTRIBUIRSI MERITI CHE NON SI HANNO »

20.00 - giovedì 17 febbraio 2022

Ricordo al Consigliere Rossi che, dopo anni di rendering e di progetti di vario genere, però senza copertura economica, e’ stato il presidente Fugatti a sbloccare la partita economica legata all’alta velocità e al connesso interramento della ferrovia a Trento. Un’opera di cui si parla dal 2003 e per interi lustri rimasta in freezer e rispolverata periodicamente in campagna elettorale.

Ora invece, grazie all’interlocuzione con il governo, la Giunta provinciale Fugatti nel 2020 ha reperito le risorse necessarie per realizzare l’opera. In quello scambio con il governo Fugatti aveva fatto notare, e validare, un progetto definito strategico per Trento ed in prospettiva per tutto il Trentino. Appare ingeneroso non volerlo ricordare, ed attribuirsi meriti che non si hanno.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale Roberto Paccher