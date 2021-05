OSSANNA (PATT) * AUSTRIA – ASSEMBLEA GECT EUREGIO: « DIMINUIRE LA BUROCRAZIA PER SUPERARE IL CONFINE PER I RESIDENTI DI TRENTINO – ALTO ADIGE – TIROLO » 

Oggi in Austria si è svolta la ventesima seduta dell’Assemblea del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”. Al centro della discussione l’attuale situazione legata alla pandemia, la collaborazione transfrontaliera nel campo della Protezione civile, il rafforzamento dei Comuni nell’ambito dell’Euregio ed il nuovo programma Au-Pair dell’Euregio. A seguire si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno tematico dei musei dell’Euregio.

Oggi a Innsbruck sono stati approvati diversi progetti importanti. Nel corso dell’Assemblea è stato trattato il tema della conseguenza della pandemia, soprattutto con riferimento alla libertà di movimento transfrontaliero. Per quanto riguarda la protezione civile le tre disciplina legislative del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino saranno armonizzate in modo che in futuro interventi di confine siano chiaramente regolamentati. In questo modo la pratica dell’assistenza transfrontaliera potrà fare un salto di qualità e comprenderà l’assicurazione per i soccorritori.

Inoltre, l’Euregio introdurrà il programma Euregio Au-Pair, in tempo per il periodo delle vacanze scolastiche. I giovani adulti che vogliono migliorare le loro competenze linguistiche e conoscere una nuova parte del territorio Euregio riceveranno un’indennità di soggiorno di 250 euro al mese per sei mesi. Un totale di dieci borse di studio di questo tipo sarà disponibile per ogni territorio. La prima Giornata dei Comuni dell’Euregio avrà luogo in autunno. Alla presenza dei sindaci di tutte e tre le parti dell’Euregio, le Associazioni dei Comuni di Tirolo, Alto Adige e Trentino firmeranno il loro accordo di cooperazione.

Il Consigliere Lorenzo Ossanna nel suo intervento ha affermato la preoccupazione e la necessità di lavorare affinché dall’Euregio esca una sola voce in modo da sollecitare i Governi di Italia e Austria a diminuire, almeno per i residenti dei territori dell’Euregio, la burocrazia per superare il confine.

“Oggi – afferma il consigliere Autonomista Lorenzo Ossanna – ho voluto ribadire la mia preoccupazione per quello che sta succedendo al confine del Brennero. Per entrare e uscire dal Tirolo ho potuto costatare personalmente servono un sacco di “incartamenti” che mettono a dura prova il motivo fondante che ha spinto la nascita dell’Euregio: la libertà di movimento in quello che nei secoli è stato un territorio unico: il Tirolo storico. Ho sottolineato l’importanza di promuovere un messaggio unitario affinché si possa trovare una soluzione rapida a questo problema.

Un plauso – prosegue Ossanna – all’organizzazione dell’anno dei musei. Il museo muove; la cultura come veicolo di ripartenza. Insieme al Vicepresidente della Provincia Mario Tonina e del Presidente del Consiglio Provinciale di Trento Walter Kaswalder ho avuto la possibilità di visitare il Museo con una guida d’eccezione: il suo direttore. Una visita in cui ho potuto constatare il valore della cultura come mezzo capace di abbattere i confini e l’importanza del Trentino all’interno del Tirolo storico proprio grazie alla presenza di numerosi riferimenti e reperti all’interno Volkskunstmuseum.

Mi ha colpito – conclude Ossanna – un progetto che verrà realizzato prossimamente, nel corso di questo anno dedicato ai musei dell’Euregio, sul tema della guerra contadina che interessò tutto il territorio del Tirolo storico. La preoccupazione che le genti tirolesi provarono per la guerra contadina è la stessa preoccupazione che, oggi, le genti dell’Euregio hanno nei confronti della pandemia. Un progetto che vuole mettere in relazione le due problematiche ponendo una assonanza tra i due periodo storici proprio per sottolineare i legami esistenti tra i tre territorio componenti l’Euregio. L’assonanza di questo progetto vuole sottolineare una similitudine di problematiche e l’importanza di una comunicazione transfrontaliera per affrontarle.”