ORIENTE OCCIDENTE * SERVIZIO CIVILE: « PORTE APERTE PER TRE GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28 ANNI, SCADENZA PROROGATA AL 31 GENNAIO »

19:19 - 21/01/2022

Oriente Occidente apre le porte a tre giovani in servizio civile per trascorrere dodici mesi in una delle realtà culturali più consolidate del territorio trentino. La scadenza per candidarsi è stata prorogata al 31 gennaio alle ore 12.

Un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. Interesse nell’organizzazione di eventi, nella comunicazione, nel mondo del teatro, della danza e delle performing art. La voglia di capire se questi interessi possono trasformarsi in un lavoro. Basta solo questo per inviare la propria candidatura per prendere parte all’esperienza di servizio civile universale di 12 mesi promossa da Oriente Occidente che apre le porte a tre giovani per un progetto dal titolo “Le quattro stagioni di Oriente Occidente”.

Un’opportunità unica per scoprire il mondo delle arti performative e per formarsi direttamente sul campo nell’ambito dell’organizzazione, della comunicazione, della promozione di eventi di diverse entità e dimensioni: da un festival internazionale agli appuntamenti dedicati al territorio, dagli spettacoli alle conferenze, dalle masterclass alle residenze artistiche.

Chi verrà selezionato affiancherà lo staff, collaborando nella gestione e pianificazione della programmazione annuale di Oriente Occidente.

Per partecipare alla selezione basta inviare un curriculum e una lettera motivazionale a laura.marongiu@orienteoccidente.it entro le ore 12 del 31 gennaio.