ORDINE MEDICI VETERINARI – TRENTO * NOMINE: « INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO, MARCO GHEDINA ELETTO PRESIDENTE PER IL QUADRIENNIO 2021 – 2024 »

Insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento. Comunicare, Condividere, Crescere.

Rinnovando questo slogan e con la precisa volontà di stimolare le sinergie tra i colleghi che operano nei diversi settori professionali, il dr. Marco Ghedina è stato nuovamente eletto Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari per il quadriennio 2021 – 2024, nella prima riunione di insediamento del 4 dicembre scorso.

Le elezioni svoltesi nel fine settimana dal 27 al 29 novembre, hanno visto la partecipazione di ottantasette (87) votanti, un numero superiore al quorum previsto per la prima convocazione, pari ai due quinti degli iscritti: un successo che ha premiato l’attività svolta nello scorso triennio dal Consiglio uscente, impegnato su diversi fronti per il potenziamento del ruolo della Veterinaria nelle Istituzioni provinciali e nell’attività formativa per i colleghi iscritti.

Professionalità e Cultura caratterizzeranno anche il prossimo quadriennio; essere al passo dei tempi, in questo incredibile periodo di CoVid19 che ci porta una volta di più direttamente nella One Health, a tutela della salute dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente.

Nel gruppo neo eletto, troviamo delle conferme e delle new entry, come nel caso della Vice Presidente, dott.ssa Carla Travelli, libera professionista e dei dottori Diego Sebastiani e Gianmaria Postinger, anch’essi liberi professionisti; vengono confermati i ruoli di Matteo Amadori della APSS di Trento (Segretario), di Sergio Coretti, (Tesoriere) libero professionista e di Giuseppe Pallante (Responsabile scientifico), veterinario aziendale.

È stato rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Alba Piacini, Andrea Toniolatti e Sabrina Paternolli come supplente.

Consiglio Direttivo:

Dr. Marco Ghedina, (1961) Presidente, Libero Professionista, piccoli animali

Dr.ssa Carla Travelli (1969) Vicepresidente, Libera Professionista, piccoli animali

Dr. Matteo Amadori, (1958) Segretario, dipendente APSS, Ufficio di Trento

Dr. Sergio Coretti, (1960) Tesoriere, Libero Professionista, piccoli animali

Dr. Giuseppe Pallante, (1957) Consigliere Responsabile scientifico, Veterinario Aziendale

Dr. Gianmaria Postinger, (1975) Consigliere, Libero Professionista, cavalli

Dr. Diego Sebastiani, (1972) Consigliere, Libero Professionista, piccoli animali

Collegio dei Revisori dei conti:

Dr.ssa Alba Piacini, (1963) dipendente APSS, Ufficio di Tione

Dr. Andrea Toniolatti, (1962) dipendente APSS, Ufficio di Trento

Dr.ssa Sabrina Paternolli, (1986) dipendente APSS, Ufficio di Borgo Valsugana