ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * MANIFESTO BOLZANO: IOPPI « INCREDULI CHE SI POSSA SEMINARE VIOLENZA E ASTIO IN UNA SOCIETà CHE HA BISOGNO DI CONVIVENZA CIVILE »

Il consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trento si associa alla condanna espressa dal presidente nazionale Filippo Anelli per il disgustoso manifesto fatto circolare nella provincia di Bolzano da un piccolo partito che non merita neppure di essere menzionato.

Si assiste increduli al pensare che si possa seminare tanta violenza e astio in una società che ha bisogno di convivenza civile. I diritto alla salute che si basa sulla relazione tra medico e cittadino si garantisce con il rispetto, la fiducia e la stima reciproca.

L’Ordine di Trento è vicino alla presidente Monica Oberrauch ed è solidale con i colleghi dell’Ordine di Bolzano per il manifesto ignobile non solo per loro, ma per tutti i medici e lesivo per la Professione.

*

Marco Ioppi

Presidente ODM