ORDINE GIORNALISTI * SICUREZZA CRONISTI IN AREE DI CONFLITTO: BARTOLI E SPADARI, «BENE LA PROPOSTA DI DEDICARE UNA VOCE SPECIFICA DEL FONDO EDITORIA, IMPORTANTE PASSO AVANTI»

17.01 - venerdì 26 settembre 2025

Sicurezza giornalisti, soddisfazione dell’Ordine per la proposta Barachini. Bartoli e Spadari: importante passo avanti. “Esprimiamo soddisfazione per la proposta del sottosegretario Alberto Barachini di dedicare una voce specifica del fondo editoria per la sicurezza dei giornalisti in aree di conflitto, freelance compresi. E’ un importante passo avanti per la tutela della libera informazione.” – lo affermano Carlo Bartoli e Paola Spadari presidente e segretaria nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in merito alla proposta del sottosegretario Alberto Barachini di creare una voce del Fondo Editoria per la sicurezza dei giornalisti in aree di crisi.

“Raccontare i fatti, informare i cittadini su quello che accade, anche in aree di conflitto – proseguono Bartoli e Spadari – è un diritto e dovere imprescindibile per una democrazia. Le zone di guerra, poi, sono le aree più esposte ed è compito delle testate garantire la protezione per i dipendenti e non. Non possiamo permettere che le zone critiche che diventino luoghi di silenzio per una libera informazione. Dove non ci sono giornalisti rimane solo la propaganda.”

Paola Spadari è intervenuta al seminario organizzato dalla Farnesina dedicato alla sicurezza dei giornalisti.