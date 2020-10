OPI – TRENTO * RSA, « RISPETTO PER GLI INFERMIERI E SICUREZZA PER GLI OSPITI,  LE PAROLE CHIAVE DEVONO ESSERE INNOVAZIONE – PREVENZIONE – TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI »

RPur nella buona gestione delle strutture, la pandemia Covid-19 sta palesando, anche in questa seconda ondata, tutta la fragilità delle RSA che, per modelli organizzativi e assistenziali anacronistici e personale sanitario sottodimensionato, in primis infermieristico, rischiano di non garantire standard assistenziali sicuri agli ospiti.

Gli ospiti ed i famigliari delle RSA hanno pagato tantissimo in termini di vite umane nella prima ondata epidemica, e ora si trovano ancora a fronteggiare il contagio che è rientrato in alcune strutture.

Purtroppo la tregua estiva non sembra essere stata sfruttata per prepararsi e adesso ci troviamo nuovamente a rincorrere la seconda ondata pandemica. Si sarebbe potuti intervenire con più forza per potenziare il personale sanitario, in primis gli infermieri garantendo loro un adeguato percorso di inserimento nei servizi a maggior complessità e criticità assistenziale, per rendere ancora più capillare l’assistenza sul territorio investendo sulla prevenzione per farsi trovare pronti.

Nelle RSA la situazione è grave già da prima della pandemia, con dotazioni infermieristiche sottodimensionate, che mettono a rischio la sicurezza dell’assistenza ad ospiti con bisogni sanitari e assistenziali sempre più complessi e dove l’emergenza sanitaria ha ulteriormente palesato l’anacronismo dei modelli organizzativi e assistenziali.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia Autonoma di Trento ha più volte espresso la forte preoccupazione per la carenza di infermieri e per la scarsa attrattività delle RSA e avanzato proposte all’Assessorato alla Salute e ad UPIPA a partire dall’attivazione di un tavolo dedicato per una riforma condivisa e complessiva delle RSA trentine. Disponibilità a collaborare e proposte rimaste ad oggi inascoltate (ultima lettera sul tema RSA inviata all’Assessore Segnana e al Presidente Fugatti il 21 luglio 2020).

L’Ordine, pur non volendo fare polemiche in questo momento difficile per tutti, rimane basito dalle dichiarazioni della Presidente UPIPA apparse sulla stampa odierna irrispettose della professione infermieristica. Gli infermieri non sono merce di scambio fra un’istituzione e l’altra in una situazione di emergenza, gli studenti del corso di laurea in infermieristica non possono essere considerati forza lavoro. Grave inoltre la dichiarazione che mette in discussione l’istituzione dell’Infermiere di comunità e famiglia perché mancano infermieri, dichiarazione che l’Ordine non accetta e respinge al mittente. La figura dell’infermiere di famiglia e comunità non è un “surplus”, è una figura istituita con legge dello Stato (cd. Decreto Rilancio), recepita e sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento, ora in fase iniziale di sperimentazione, e che avrà un ruolo determinante in integrazione con il MMG e l’assistenza domiciliare nella gestione dei bisogni emergenti della popolazione legati alle cronicità e non autosufficienza in un’ottica di prevenzione, iniziativa e prossimità. Lungimiranza significa investire su modelli e figure innovative e specializzate per continuare a garantire risposte sanitarie coordinate e competenti ai bisogni sanitari dei cittadini che sono in costante evoluzione.