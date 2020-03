OPI – ORDINE INFERMIERI DI TRENTO * CORONAVIRUS – SCOMPARSA DOTTORESSA TRIMARCHI: « LA NOSTRA VICINANZA A TUTTI I MEDICI E OPERATORI IMPEGNATI SUL CAMPO »

È con profondo cordoglio che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento partecipa al lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Gaetana Trimarchi – medico di continuità assistenziale in servizio in Valle di Fassa – ed esprime vicinanza e solidarietà della professione infermieristica a tutti i medici, a tutti i sanitari e operatori impegnati sul campo per assistere la nostra comunità.