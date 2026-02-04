OPEN BAR * REMIGRAZIONE: «INCONTRO PUBBLICO A MODENA CON ROBERTO VANNACCI E ROBBY GIUSTI, STASERA 4/2 ORE 18.30» (VEDI SEGUI IN DIRETTA STREAMING)

18.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

Identità, immigrazione e futuro dell’Europa. Incontro pubblico a Modena. Speciale in esclusiva su Open Bar con Roberto Vannacci e Robby Giusti. Incontro pubblico a Modena sul tema delle politiche migratorie, dell’identità nazionale e delle prospettive future dell’Europa. Ospite dell’evento Roberto Vannacci, in dialogo con il moderatore Robby Giusti. Un confronto aperto, civile e basato su idee, dati e visioni politiche, nel rispetto del pluralismo e della libertà di espressione. Evento organizzato dal Team Vannacci Mutina.