Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

OPEN BAR * REMIGRAZIONE: «INCONTRO PUBBLICO A MODENA CON ROBERTO VANNACCI E ROBBY GIUSTI, STASERA 4/2 ORE 18.30» (VEDI SEGUI IN DIRETTA STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

Identità, immigrazione e futuro dell’Europa. Incontro pubblico a Modena. Speciale in esclusiva su Open Bar con Roberto Vannacci e Robby Giusti. Incontro pubblico a Modena sul tema delle politiche migratorie, dell’identità nazionale e delle prospettive future dell’Europa. Ospite dell’evento Roberto Vannacci, in dialogo con il moderatore Robby Giusti. Un confronto aperto, civile e basato su idee, dati e visioni politiche, nel rispetto del pluralismo e della libertà di espressione. Evento organizzato dal Team Vannacci Mutina.

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.