ONDA CIVICA TRENTINO * RICHIESTA STRISCE PEDONALI A LED: « ORA LA MAGGIORANZA IN CAMPAGNA ELETTORE RUBA ANCHE LE IDEE »

Apprendo oggi dai media locali della richiesta di Pattini del Patt di installare a Trento delle strisce pedonali a led sugli attraversamenti pedonali. Sicuramente un’ottima idea, volta a migliorare la visibilità e quindi la sicurezza degli stessi, che ben si sposerebbe se applicata a quegli attraversamenti riconosciuti altamente pericolosi, come ad esempio quello del ponte di Santa Barbara tra la Clarina e San Pio X. Un’idea talmente buona che, guarda caso, lo scorso anno, era febbraio 2019, venne proposta dallo scrivente nell’adunata del Consiglio dell’Oltrefersina ove passò all’unanimità e venne inviata alla giunta comunale.

Premesso che dopo qualche mese venne risposto che secondo gli uffici competenti non era necessario tale intervento in quanto il passaggio pedonale del Ponte era già adeguatamente illuminato, appare veramente strano come a quel tempo la proposta non venne assolutamente menzionata da nessuno mentre ora, un anno dopo, forse perchè formulata da una figura istituzionalmente più alta, acquisisce lo status di novità interessante. Ne prendo atto senza polemica ma allo stesso tempo vorrei venisse rettificato lo status di novità della proposta per non svilire il lavoro dei Consigli di Circoscrizione e dei suoi componenti che talvolta, benchè inascoltati, propongono soluzioni intelligenti e innovative per risolvere i problemi dei loro concittadini.

Andrea Zanetti Consigliere circoscrizionale Onda Civica Oltrefersina

Oggetto: Richiesta valutazione fattibilità per installazione di strisce pedonali orizzontali illuminate a led sull’attraversamento ciclopedonale in prossimità del ponte di Santa Barbara.

In considerazione:

1. delle criticità dell’attraversamento in oggetto, peraltro ben note all’Amministrazione comunale oltre che alle due Circoscrizioni interessate, Oltrefersina e San Giuseppe Santa Chiara;

2. del tentativo effettuato di modificare il percorso della ciclabile per bypassare tale attraversamento e risolvere all’origine la problematica, messo in atto dall’Amministrazione comunale in questa legislatura e che per motivi contingenti non ha avuto esito positivo lasciando sostanzialmente tutto come prima;

3. della necessità ancora attuale, al netto di quanto al punto 2, di aumentare la sicurezza di questo critico attraversamento al fine di garantire la tutela e la salvaguardia di chi lo impegna:

4. della presentazione di analogo documento a mezzo della consigliera Francesca Guerra nel Consiglio di febbraio della Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara;

tutto ciò premesso il Consiglio Circoscrizione 10 Oltrefersina, ai sensi art.26 comma 2 del Regolamento Decentramento 2015, richiede al Sindaco ed alla Giunta comunale

Spettabile, Consiglio Circoscrizione 10 Oltrefersina

di valutare l’opportunità della posa in opera di strisce pedonali orizzontali illuminate a led al fine di migliorare la visibilità e rendere più sicuro l’attraversamento ciclopedonale posto in prossimità del ponte di Santa Barbara.

È richiesto formale riscontro nei termini previsti da regolamento.

