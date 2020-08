ONDA CIVICA TRENTINO * PARCHEGGIO EX-ITALCEMENTI – TRENTO: MASCHIO, «  NON è PENSABILE E NON è ACCETTABILE CHE LE SCELTE VENGANO DECISE ED IMPOSTE SENZA CONDIVIDERLE CON I RESIDENTI »

Incredibile! Per l’ennesima volta, nonostante le mille promesse, Provincia e Comune a braccetto decidono le soluzioni urbanistiche della città facendosi beffe del parere della Circoscrizione e dei residenti. Cosi nasce il parcheggio provvisorio di attestamente all’ex-Italcementi.

Non è pensabile, non è accettabile che queste scelte vengano decise ed imposte senza condividerle con i residenti ed i comitati che li rappresentano.

Quindi chiediamo, anzi pretendiamo, che si ascolti il Comitato per Piedicastello nella sua “richiesta di realizzare l’accesso veicolare al parcheggio solo ed esclusivamente dalla tangenziale sud e non dal percorso attraverso Via Brescia onde evitare un sovraccarico del traffico nella parte storica di Piedicastello”.

Vi riempite la bocca di lodi alle Circoscrizioni.

Vedete invece di comininciare a rispettarle.

Andrea Maschio

ONDA CIVICA TRENTINO