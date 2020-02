ONDA CIVICA TRENTINO * FONDO DI SOLIDARIETà: « FINALMENTE RICONOSCIUTI I DIRITTI DEI GENITORI NON COLLOCATARI »

Finalmente riconosciuti i diritti dei genitori non collocatari. Nel 2016 che ottenemmo un eccezionale risultato grazie alle modificazioni al testo LP 9 marzo 2010 dove ottenemmo di inserire “uomini e bambini vittime di violenza” nello possibilità di accedere al fondo di solidarietà dell’articolo 7 della LP 6 2010.

Trento, unica provincia in Italia, ha cosi ratificato totalmente la convenzione di Istanbul disciplinando la possibilità di accedere al fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria attraverso l’anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, agli uomini e ai bambini vittime di violenza domestica

Grazie ad un lavoro a sei mani tra il Consigliere Provinciale Filippo Degasperi, firmatario dell’ordine del giorno, Andrea Maschio capogruppo Onda civica Trentino e Roberto Buffi Centro Antiviolenza bigenitoriale oggi nel febbraio 2020 un altro grande passo verso un cambiamento epocale negli aiuti dei genitori in difficoltà.

La domanda di contributo nella nostra Provincia sarà valutata in base all’indicatore icef, prevedendo la decurtazione degli importi destinati al contributo per il mantenimento della prole, alle spese per l’eventuale mutuo della casa ove la prole è prevalentemente collocata e alle spese di affitto per la casa di civile abitazione qualora vi sia in essere un mutuo.

Questo modus di calcolo è un cambio di prospettiva importante ed un riconoscimento dello svilimento ad oggi perseverato del genitore non collocatario.

Filippo Degasperi

Andrea Maschio

ONDA CIVICA TRENTINO