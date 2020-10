ONDA CIVICA TRENTINO * DUE INTERROGAZIONI: « EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETà SPORTIVE CON PROBLEMI GIUDIZIARI / AZIONE UNILATERALE POLIZIA LOCALE CHE VIOLA IL VOLERE DEL CONSIGLIO COMUNALE »

Di ieri la reprimenda di un assessore di smetterla di fare interrogazioni inutili per non ingolfare le istituzioni. Si inviano le prossime due nostre interrogazioni orali riguardanti l’erogazione di contributi a società sportive con problemi giudiziari e l’azione unilaterale della polizia locale che viola il volere del consiglio comunale. Detto che non ci paiono per nulla inutili troviamo irriguardoso questo modo arrogante di definire le azioni della minoranza “inutile e strumentale”.