ON. VITTORIO SGARBI * MUSEO CANOVA - POSSAGNO (TV): « CHIEDO ALLA MAGISTRATURA CHE NON consentA AL TURISTA austriaco CHE HA DANNEGGIATO LA STATUA di rimanere impunito e rientrare in patria »