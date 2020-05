ON. VITTORIO SGARBI * LUCA ZENI (PD): « CHIEDO LE SUE DIMISSIONI, CONSIGLIERE DILETTANTE CHE NON SA CHE LE INTERROGAZIONI DEVONO BASARSI SU DATI CERTI »

«Chiedo le dimissioni del consigliere Zeni, dilettante che non sa che le interrogazioni devono basarsi su dati certi, e non su pettegolezzi. Non può esercitare un mandato di rappresentanza chi manifesta evidente inadeguatezza per superficialità e pigrizia.

Una risposta politica, in ogni caso, si basa su relazioni tecniche che forniscono gli enti preposti ed evocati.

Ma il presidente del Mart non ha risposto all’interrogazione, distribuita alla stampa, del signor Zeni, ma lo ha denunciato per diffamazione alla autorità giudiziaria per difendere la propria professionalità e onorabilità. Ora ne chiede le dimissioni».

La interrogazione falsa, non basata su dati certi, è irricevibile. Il consiglio provinciale di Trento non è ”Novella 2000”.

*

Onorevole Vittorio Sgarbi

Presidente Mart Rovereto (Tn)