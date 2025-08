08.20 - domenica 3 agosto 2025

Complimenti alla Ue della Von der Leyen: noi ci impegniamo a spendere 750 miliardi per acquistare il gas da fracking Usa mentre Kiev fa il pieno del più conveniente gas russo e ci presenta un conto di 120 miliardi di euro per sostenere la guerra nel 2026.

Gli acquisti di gas russo da parte di Kiev avvengono indirettamente, come riporta il giornale online ucraino Strana, che riferisce come nel mese di luglio l’Ucraina ha aumentato del 13% le importazioni di gas dall’Ungheria (raggiungendo i 300 milioni di metri cubi) e del 140% dalla Slovacchia (268 milioni di metri cubi) Questi due paesi ricevono a loro volta il gas russo attraverso il gasdotto Turk Stream.

Secondo i dati citati da Strana, i 570 milioni di metri cubi di gas russo acquistati dall’Ucraina in Slovacchia e Ungheria corrispondono a quasi il 70% delle importazioni totali. In precedenza abbiamo scritto dell’Ucraina che ha acquistato gas per l’inverno a credito, utilizzando prestiti miliardari.