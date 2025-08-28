ON. VANNACCI (FACEBOOK) * «ECCO LA SINISTRA CHE INCITA ALL’ILLEGALITÀ, ATTO GRAVE ED INACCETTABILE DA PARTE DI UN PARLAMENTARE»

11.30 - giovedì 28 agosto 2025

Che la sinistra si schierasse sempre dalla parte dei delinquenti è cosa nota e comprovata ma un parlamentare della Repubblica che pubblicamente elogia chi disobbedisce alle leggi italiane sta compiendo un atto grave e inaccettabile. È questo l’esempio che vuole dare ai cittadini? Che ognuno può decidere arbitrariamente quali norme rispettare e quali no?

Le Leggi vanno rispettate, sempre. Non sono “ottuse” o “crudeli” dal momento che vengono approvate da un parlamento che è espressione della sovranità popolare: sono strumenti per garantire ordine, sicurezza, la tutela di chi vive nel nostro Paese, la protezione dei cittadini onesti e l’isolamento di chi nuoce alla società. Se iniziamo a legittimare la disobbedienza e la criminalità, il risultato sarà il caos e l’anarchia e, da anni, proprio la sinistra mira a questa risultato anche fomentando la rivolta sociale.

D’altronde, non c’è da stupirsi: parliamo dello stesso partito che ha sostenuto Salis, Lucano e Soumahoro, che vorrebbe l’abolizione delle carceri e la legalizzazione delle occupazioni abusive. Sempre dalla parte dell’illegalità, mai da quella degli italiani perbene. Parliamo dello stesso partito che si allea col PD e con i 5 stelle proponendosi quale alternativa di governo fomentando la rivolta e la non osservanza delle leggi.

Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe difendere i confini, non incoraggiare chi li viola. L’Italia non ha bisogno di disobbedienti, ma di regole rispettate, controlli seri, legalità senza eccezioni e, soprattutto, di rispetto nei confronti della sovranità popolare.