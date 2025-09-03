ON. VANNACCI (FACEBOOK) * CALABRIA: «IL MOVIMENTO 5 STELLE CANDIDA LA PROFESSORESSA CHE INNEGGIA ALLE BRIGATE ROSSE»

14.59 - mercoledì 3 settembre 2025

In Calabria candidata per i M5s la prof che inneggia alle Brigate Rosse. Si chiama Donatella di Cesare e, nei riguardi di una delle più spietate e mai pentite terroriste delle Brigate Rosse, scriveva “la tua rivoluzione è stata anche la mia: con malinconia un addio alla compagna Luna”.

Luna era Barbara Balzerani, che partecipò, tra l’altro, al delitto Moro e a diversi altri omicidi fra cui quello di Girolamo Minervini. Il post della De Cesare suscitò condanne unanimi da parte di tutte le formazioni politiche e anche del PD: “irresponsabile e sconsiderata”, ha allora affermato il senatore del PD Dario Parrini; “Parole inquietanti”, le ha definite il dem Francesco Verducci.

Oggi, come se nulla fosse, il movimento 5 stelle, alleato con il PD in Calabria, presenta la prof. che inneggia alle Brigate Rosse quale candidata alle regionali insieme a Tridico.