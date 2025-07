ON. VANNACCI * «CI AVEVANO PROMESSO L’EUROPA VERDE, POI SCOPRIAMO CHE URSULA VON DER LEYEN SPENDERÀ 750 MILIARDI IN GAS AMERICANO»

14.07 - giovedì 31 luglio 2025

Ci avevano promesso l’Europa verde, la svolta ecologista, la fine dei combustibili fossili.

Ci hanno riempito le orecchie con parole come “transizione”, “sostenibilità”, “futuro pulito”.

Poi però scopriamo che Ursula von der Leyen, la stessa a cui hanno dato la fiducia Verdi, Socialisti, Renew e PPE, ha appena deciso di spendere 750 miliardi di euro in gas americano prodotto col fracking.

Il fracking: una delle pratiche più devastanti per l’ambiente. Ma evidentemente va bene, purché il gas arrivi da oltreoceano e gli interessi siano quelli giusti.

Ora la domanda è semplice:

Verdi, Socialisti, progressisti di ogni ordine e grado… che fate?

Fate finta di niente? Continuate a raccontare favole sul clima? O trovate finalmente un briciolo di coerenza e sfiduciate la vostra paladina?

Chi ha un grammo di onestà intellettuale, sa cosa deve fare.

Chi tace, è complice.

E allora sfiduciatela. Oppure abbiate il coraggio di ammettere che il Green Deal era solo un pretesto per prendere in giro gli europei.