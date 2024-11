ON. URZÌ (FDI) * UNIVERSITÀ TRENTO: «VIOLENZA A SOCIOLOGIA, INACCETTABILE L’IMPUNITÀ DEI RESPONSABILI»

10.01 - sabato 16 novembre 2024

Non rimarrà senza conseguenze l’atto di prevaricazione che nella giornata di ieri è stato esercitato da gruppi di sinistra verso Azione universitaria a cui è stato impedito l’accesso alla facoltà di sociologia di Trento per una manifestazione di campagna elettorale interna per l’elezione degli organi di rappresentanza degli studenti.

È necessario scomodare la memoria di Renato Curcio e Mara Cagol che proprio a sociologia fondarono le Brigate rosse per comprendere come l’episodio di ieri è stato di una gravità assoluta di fronte alla quale pretendere chiarezza in sede parlamentare?

Cedere ai picchetti che hanno sbarrato l’accesso all’università ha rappresentato la sconfitta della democrazia e l’arretramento di fronte alla logica della violenza. Perché di violenza fisica oltreché verbale si è trattato, testimoniata dalla dispersione su tutta la via del materiale stampato a proprie spese dai giovani di centrodestra e dalle bandiere tricolori e di Azione universitaria gettate nei bidoni.

Ecco cosa chiederò: perché non sia stato garantito per un intero pomeriggio il diritto sovrano a potere accedere all’università, perché siano stati accettati spintoni e danneggiamenti da parte dei teppisti di sinistra verso i giovani di AU, perché il rettore non abbia richiesto l’intervento della forza pubblica come sua prerogativa, perché di fatto all’università sia andata in scena una lezione esemplare di come si possano impedire con l’uso della forza e vantando una presunta superiorità morale i diritti democratici di chi ha idee diverse dalle proprie, facendo di Trento per un giorno la capitale di un Paese che non vogliamo.

Perché sia stato ammesso tutto questo, limitazioni fisiche, oltraggi, spintonamenti, distruzione di materiale per lunghe ore senza l’intervento della forza pubblica vorremmo che ci sia spiegato a chiare lettere. Di fronte a questa pagina di vergogna il silenzio delle liste avversarie di Azione universitaria, delle principali rappresentanze della sinistra (esclusa la Cgil) suona come un campanello di allarme che proprio da sociologia ci richiama al dovere di innalzare l’allarme, perché proprio sociologia di Trento ci ricorda cosa il voltare lo sguardo altrove ha provocato.

Non capirlo e non muovere un dito per spezzare sul nascere i tentativi di fare tacere con la violenza chi non la pensa come i collettivi di sinistra costituisce la stessa responsabilità di chi mette in atto questi comportamenti.

Mi attiverò in ogni sede perché i responsabili siano puniti.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, deputato di FdI