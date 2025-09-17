ON. URZÌ (FDI) * DICHIARAZIONI FEDEZ SU SINNER: «FORZA JANNIK! DAL RAPPER IGNORANZA VERSO MINORANZE LINGUISTICHE»

12.43 - mercoledì 17 settembre 2025

Urzì (FdI): forza Sinner! Da Fedez ignoranza verso minoranze linguistiche

“Fedez vive di provocazioni, ma l’ultima, che investe ebrei, sfiora con un sarcasmo di basso profilo l’immagine pura del santo ragazzino Carlo Acutis, banalizza l’omicidio Kirk e infine affonda la brutalità delle parole in Jannik Sinner, accusato di parlare come italiano con l’accento di Hitler, svela la miseria intellettuale del rapper.

Le parole sono lame taglienti e purtroppo quelle di questa meteora quale è Fedez plasmano le coscienze di molti giovani. Una parola la dedichiamo a Sinner che parla la sua lingua madre (il tedesco) ma gioca portando sul petto il Tricolore.

Accostarlo a Hitler mostra profonda ignoranza verso le minoranze le linguistiche che insistono in Italia e che sono un frammento di diversità nell’ampio panorama nazionale, tutelate dalla Costituzione di cui Fedez spesso si riempie la bocca senza conoscerne i contenuti.

Forza Jannik, grazie per le gioie che doni all’Italia intera di cui sei figlio profondamente amato. E lo sei ancor più perché la tua madrelingua tedesca non ti ha impedito di sentirti anche profondamente italiano senza farti mai montare la testa, come accade a certi pseudo cantanti destinati presto all’oblio, al contrario dei tuoi traguardi scolpiti nel marmo della storia sportiva italiana e mondiale”.

Lo ha dichiarato Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.

