ON. URZÌ (FDI) * AMMINISTRATIVE TRENTO: «OLTRE LE RICOSTRUZIONI FANTASIOSE, PRONTI A DISCUTERE ANCHE DI BISESTI»

Sindaco di Trento – Urzì (FdI): oltre le ricostruzioni fantasiose pronti a discutere anche di Bisesti. Leggiamo ricostruzioni fantasiose secondo cui saremmo infuriati e contrari per la proposta della Lega di candidare il capogruppo provinciale della Lega Mirko Bisesti che è un amico oltre che uno stimato rappresentante di una forza nostra alleata.

La compattezza della coalizione per noi è un valore. Se la Lega propone Bisesti siamo pronti anche a sostenerlo. È capace, noto ed apprezzato. Noi abbiamo fatto una proposta autorevole, quella di una donna, professionista, ancorata ai valori del centro destra, Ilaria Goio, ma davanti alla determinazione degli amici della Lega per una candidatura di peso come quella di Bisesti siamo pronti a parlarne serenamente senza pregiudiziali.

Ovviamente ci siamo prima confrontati anche con Ilaria Goio che ribadisce la sua disponibilità a essere al servizio esclusivo del bene della città ed è pronta ad ogni utile opzione in questo senso, con un senso del bene pubblico raro e che le va riconosciuto.

Goio era in ogni caso un profilo che corrispondeva perfettamente a quello indicato inizialmente proprio dalle forze politiche alleate che avevano escluso personalità politiche ma prendiamo atto che la Lega dopo avere atteso per alcuni mesi la discesa in campo di una personalità proprio espressione del civismo ha ripiegato su un politico puro.

Ma proprio per la fiducia incrollabile che noi abbiamo nella coalizione non abbiamo alcun problema a valutare anche la candidatura di Bisesti proposta dalla Lega al tavolo romano. Ci dispiace solamente che il passaggio non sia stato condiviso con gli alleati territoriali di Patt, Lista Spinelli e Civica ma calato sul tavolo nazionale esprimendo la volontà della Lega di chiudere la partita a Roma mentre noi contavamo di farlo (e lo abbiamo dimostrato con tutti i nostri passaggi) a Trento, al tavolo anche con le forze territoriali e civiche. Ma come detto nessuna pregiudiziale per il consigliere e amico Bisesti e pronti a discuterne con la pari dignità che riserviamo ovviamente alla straordinaria figura di Ilaria Goio.

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige