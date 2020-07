(leggi le altre news di Opinione) ON. SALVINI * COVID: “ NO AL TRASFERIMENTO DI IMMIGRATI POSITIVI IN UN HOTEL DI MODENA” “ “Giù le mani da Modena! Il governo che spalanca i porti e non è in grado di trattenere i clandestini nei centri – con decine di fughe da Nord a Sud – non si azzardi a distribuire immigrati col Covid-19 in città. I modenesi e tutti gli italiani hanno subìto mesi di sofferenze e di lockdown ma ora il governo vanifica tutto attirando clandestini positivi. Altro che cancellare i Decreti sicurezza: la Lega è pronta alle barricate. Conte-Pd-5Stelle mettono in pericolo Modena e tutta l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando l’ipotesi di ospitare immigrati positivi al Covid-19 all’hotel Tiby di Modena.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/02/IMMIGRAZIONE-3-sito-press-frontex.png 607 1051 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-07-25 15:13:27 2020-07-25 15:13:27 On. salvini * COVID: “ NO AL TRASFERIMENTO DI IMMIGRATI POSITIVI IN UN HOTEL DI MODENA” “