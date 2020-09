ON. ROSSINI * RECOVERY FUND: « GOVERNO E UE RITENGANO PRIORITARI GLI INVESTIMENTI PER I RISCHI IDROGEOLOGICI »

“Una delle priorità del nostro Paese e dell’Europa nell’ utilizzo dei fondi del Recovery Fund, sia nel piano nazionale che stiamo stilando ma anche nei fondi comunitari, dovrà essere la messa in sicurezza dei territori, alla luce dei cambiamenti climatici avvenuti”. E’ quanto ha affermato Emanuela Rossini ,vicepresidente della Commissione Politiche UE della Camera, nel suo intervento relativo all’audizione del Commissario Paolo Gentiloni, avvenuta stamattina a Commissioni Riunite Camera e Senato sul tema dell’utilizzo dei fondi del Recovery Fund .

“C’è bisogno di un attenzione speciale, anche da parte dell’Europa, verso investimenti in aree montane, da cui deriva la sicurezza della pianura, e in aree costiere, per contrastare i rischi idrogeologici come alluvioni e smottamenti strade e ponti causati da violenti fenomeni climatici che dobbiamo imparare a fronteggiare con nuove infrastrutture e nuovi strumenti di intervento e prevenzione” conclude la deputata.

On. Emanuela Rossini