ON ROSSINI * PLASTIC TAX: « STIAMO LAVORANDO PER RIMODULARE L’IMPOSTA ED INCENTIVARE IL RICICLO »

Plastic tax: stiamo lavorando per rimodulare l’imposta e incentivare il riciclo. In questi giorni sto lavorando ai tavoli di maggioranza per modificare la plastic tax, l’imposta ipotizzata inizialmente in un euro al kilo sugli imballaggi di plastica. Ho portato al tavolo di maggioranza le istanze del Trentino, in particolare quelle dei nostri produttori di latte che rischiano di dover aumentare un prodotto destinato a famiglie con bambini. Posso confermare che stiamo lavorando per rimodulare ed abbassare l’imposta, premiando chi ricicla e detassando la plastica riciclata”. Così in una nota la deputata trentina Emanuela Rossini commenta il lavoro della maggioranza per trovare una quadra sul tema della plastic tax.

“L’obiettivo è quello di definire al meglio le misure in difesa dell’ambiente, evitando al contempo di tassare oltremodo il sistema produttivo di packaging”, spiega Rossini. “Vorrei lanciare un appello anche ai consumatori: va premiato l’acquisto di prodotti in imballaggi di plastica riciclata, meno ‘bella’ e trasparente, perché l’attenzione all’ambiente entri nei nostri comportamenti e gesti quotidiani. Promuovere la trasformazione verso un’economia sostenibile e circolare deve essere un’azione graduale e costante, portata avanti insieme al settore produttivo e ai cittadini” conclude Emanuela Rossini.