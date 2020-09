ON. RICCARDO FRACCARO * AMMINISTRATIVE 2020: « IL SOTTOSEGRETARIO IN VISITA IN TRENTINO ALTO ADIGE –  IL 9/9 A SALORNO – LAIVES – BOLZANO –  BRUNICO / IL 10/9 A SARDAGNA DI TRENTO – ROVERETO – RIVA DEL GARDA »

Il 9 e 10 settembre il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, sarà in Trentino – Alto Adige per un tour dedicato alle elezioni comunali.

Mercoledì 9/9 alle 9.00 sarà a Salorno, in via dr. Josef Noldin presso l’albergo Gasthof Salurn, per un incontro con i cittadini e il candidato sindaco del M5S. Alle 10.00 sarà a Laives, in via Pietralba 20, presso la Terrazza Alpenrose, per una conferenza Stampa sui 5 anni di risultati del M5S. Alle 11.30 Fraccaro sarà invece a Bolzano in via Roma, incrocio con via Dalmazia, dove terrà un punto stampa con i candidati del M5S. Infine alle 18.30 sarà a Brunico presso il Parco Tschurtschenthaler per una agorà con cittadini e attivisti.

Giovedì 10/9 alle 9 il Sottosegretario sarà a Sardagna, presso la terrazza dell’ex hotel Panorama, per un incontro con cittadini e attivisti. Alle 11:00 sarà a Rovereto, presso i Giardini Perlasca, per una conferenza stampa con i candidati sindaci del M5S nei Comuni in provincia di Trento. Infine alle 15:15 Fraccaro sarà a Riva del Garda, in via Baruffaldi 1, per un incontro con cittadini e attivisti.