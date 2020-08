ON. MELONI * INPS: « CHE SQUALLORE I PARLAMENTARI CHE FANNO DOMANDA PER IL BONUS DI 600 EURO, DEPUTATI AVIDI E GOVERNO INCOMPETENTE »

“5 parlamentari hanno fatto domanda per il bonus 600 per le P.IVA. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più.

Ma questo scandalo mette in evidenza anche una vergogna che Fratelli d’Italia ha più volte denunciato: il Governo, incredibilmente, non ha previsto alcun tetto di fatturato e di reddito per il bonus P.IVA, col risultato che ne ha diritto pure chi fattura milioni o ha altre importanti fonti di reddito, come i parlamentari.

Una brutta storia di deputati avidi e Governo incompetente sulla quale pretendiamo massima chiarezza. Intanto, visto che l’Inps non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare “#Bonus INPS io no!”. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.